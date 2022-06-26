إيران تعلن مواصلة تطوير برنامجها النووي "حتى يغير الغرب سلوكه"

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، السبت، أن بلاده ستواصل تطوير برنامجها النووي "حتى يغير الغرب سلوكه غير المشروع".

جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في طهران، السبت، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية (شبه رسمية).

وقال شمخاني إن إيران "لن تقبل بأي اتفاق لا يوفر مطالبنا بشأن ضمانات أمريكية وأوروبية قابلة للتحقق".

وأضاف أنه "في الوقت الذي أوفينا بجميع التزاماتنا في الاتفاق النووي، لم نغادر طاولة المفاوضات أبدا، والآن نسعى وراء اتفاق محكم وموثوق ومستدام".

ووصف ما اعتبره "نكث العهود الأمريكية والتقاعس الأوروبي" بأنه "تجربة مريرة للشعب الإيراني".

وتابع أن "إجراءات إيران التعويضية في المجال النووي لا تتعدى كونها ردا قانونيا وعقلانيا على الأحادية الأمريكية والسلبية الأوروبية، وستستمر في هذا المسار إلى أن يتغير سلوك الغرب غير الشرعي".

بدوره، قال بوريل إن "إحياء الاتفاق النووي في الوضع الحالي يمكن اعتباره إنجازا أمنيا مهما للغاية في النظام الدولي"، في إشارة إلى الوضع العالمي بعد حرب أوكرانيا.

وأشار إلى حديثه مع المسؤولين الأمريكيين قبل زيارته لطهران، وقال إن "حكومة بايدن ولأسباب مختلفة تسعى إلى إحياء الاتفاق النووي".

المصدر / الأناضول