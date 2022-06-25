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مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة للقهوة

25 يونيو 2022 . الساعة 10:47 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة قهوة مرتجى للتجارة والصناعة تعلن فيه عن حاجتها إلى مندوب مبيعات حسب الشروط التالية:

الشروط المطلوبة:

-  لديه خبرة ممتازة لا تقل عن 3 سنوات في مجال مبيعات و تسويق المواد الغذائية .

-  حاصل على رخصة قيادة ويفضل أن تكون تجاري سارية المفعول

-  لديه القدرة على تحمل ضغط العــمل والعـمل ضمن روح الفريق الواحد

-  يفضــل من سكــان مدينـــة غـــزة.

آلية التقديم:

- الأشخاص المهتمين و الذين تنطـــبق عليهم كافة الشـروط المذكورة اعــلاه مدعـــوون لتقديم الســـيرة الذاتـــية المفــــصلة و التي توضح اهليتــــهم للحصــول على الوظيــــفة و ارفاق صورة شخصية من خلال تعبئة طلب التوظيف وذلك من خلال الضغط ( هنا )

- في حال حدوث خلل يرجي ارسال كافة المعلومات عبر واتساب

https://wa.me/+972567383737

- ملاحظة: اخر يوم لاستقبال الطلبات 1/7/2022

إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
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