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مستوطنون يعتدون على مسجد في بيت لحم ويرفعون أعلام الاحتلال عليه

24 يونيو 2022 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
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اعتدى مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، على مسجد قرية كيسان شرق بيت لحم ورفعوا الأعلام الإسرائيلية عليه كما خرّبوا بوابته الرئيسية.
  
وأفادت مصادر محلية أن مجموعة من المستوطنين حاولوا اقتحام المسجد دون أن يتمكنوا، حيث تبيّن وجود خراب على الباب الرئيسي، ومن ثم صعدوا على سطح المسجد ورفعوا أعلام دولة الاحتلال. 

وتتعرض قرية كيسان لهجمة احتلالية استيطانية تتمثل بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، واقتلاع الأشجار، ومنع مربي الأغنام من الرعي في أراضيهم.
 
وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت الفترة الماضية، بتجريف شارع فرعي في قرية كيسان شرق بيت لحم، تمهيدا لإغلاقه.
 
ويتذرع الاحتلال بشكل دائم بدعوى البناء دون ترخيص؛ لهدم الآلاف من البيوت والمنشآت، دون مراعاة لقاطنيها الذين يتشردون ويتكبدون مرة أخرى مصاريف بناء منزل جديد يؤويهم من حر الصيف وبرد الشتاء.
 
وأصبحت قرية كيسان في الآونة الأخيرة عرضة لهمجية قوات الاحتلال والمستوطنين من خلال الاعتداءات اليومية المتمثلة بالاقتحامات، وهدم المنازل، وإخطارات بوقف البناء وتجريف الأرض والاستيلاء عليها.

وارتفعت وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الآونة الأخيرة بحق المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
 
 ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر مايو 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، ارتكاب قوات الاحتلال (4342)، أبرزها استشهاد (10) مواطنين.
 
 وبلغ عدد المصابين برصاص الاحتلال والمستوطنين (1487) مصابا، فيما بلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال ومستوطنيه (335) اعتداءً، وعدد اعتداءات المستوطنين (219) اعتداء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #بيت لحم #اعتداء على مسجد

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