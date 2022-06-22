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المحكمة العسكرية بغزة تمهل متهمين عشرة أيام لتسليم نفسيهما

22 يونيو 2022 . الساعة 15:18 بتوقيت القدس
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أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري المتهم طه محمود أبو ظاهر، سكان المغراقة وسط قطاع غزة، والمتهم إبراهيم محمد صبَّاح، سكان رفح جنوبي القطاع، عشرة أيام لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.

 وكانت المحكمة العسكرية أمهلت المتهم أبو ظاهر عشرة أيام بدءاً من يوم أمس، وأمهلت المتهم صبَّاح عشرة أيام بدءاً من أول أمس، لتسليم نفسيهما للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة في تصريح نشره موقع وزارة الداخلية والأمن الوطني، أنه في حال عدم تسليم نفسيهما للعدالة، يعتبران فارين من وجه العدالة وسيتم محاكمتهما غيابياً.

وقالت إنه على كل من يعلم بمحل وجودهما أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنهما متستراً على مجرمَين فارينّ من العدالة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #وزارة الداخلية

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