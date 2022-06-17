تعرفي على المواد الكيميائية السامة في مستحضرات التجميل؟

أثارت دراسة جديدة نشرت في مجلة Hypertension مخاوف بشأن الآثار الجانبية لارتفاع ضغط الدم للمواد الكيميائية الاصطناعية التي يشار إليها عادة باسم "المواد الكيميائية الدائمة".

وهذه المواد متوفرة بكثرة في ثلاث مستحضرات تجميل شهيرة، بحسب البيانات الحديثة.

وتشير الدراسة الجديدة، التي أجراها باحثون في كلية الصحة العامة بجامعة ميشيغان، إلى أن التعرض لمادتين كيميائيتين من صنع الإنسان قد يزيد من احتمالية ارتفاع ضغط الدم لدى النساء في منتصف العمر.

وكتب معدو الدراسة: "المواد المشبعة بالفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل (PFAS) هي مواد كيميائية اصطناعية في كل مكان، قد تعطل التحكم في ضغط الدم. ومع ذلك، فإن الأدلة البشرية لدعم هذه الفرضية ضئيلة".

وتأتي PFAS وفيرة في كريم الأساس ومنتجات العيون ومنتجات الزيوت والماسكارا.

وفي العام الماضي، اكتشفت دراسة أجرتها جامعة نوتردام أن 56% من كريم الأساس أو منتجات العيون تحتوي على مادة PFAS.

وعلاوة على ذلك، كانت المادة الكيميائية موجودة في 48% من منتجات الشفاه و47% من الماسكارا التي تم أخذ عينات منها في الدراسة.

وبالنسبة لأحدث الأبحاث، شرع العلماء في دراسة العلاقة بين تركيزات مصل PFAS وخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وباستخدام عينات الدم لـ 1058 امرأة في منتصف العمر، ممن كن في البداية خاليات من ارتفاع ضغط الدم، ركز الفريق على قياس تركيزات PFAS.

وأظهر التحليل أن النساء اللائي لديهن تركيزات أعلى من PFAS في دمهن، كن أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وفي الواقع، كشفت البيانات أن المشاركان اللواتي لديهن تركيزات أعلى بمقدار الثلث لجميع PFAS السبعة، لديهن احتمالية زيادة بنسبة 71% لارتفاع ضغط الدم.

وقال المعد الرئيسي للدراسة، نينغ دينغ، زميل ما بعد الدكتوراه في قسم علم الأوبئة في كلية الصحة العامة بجامعة ميتشيغان، في بيان: "يبدو أن النساء معرضات بشكل خاص لهذه المواد الكيميائية. دراستنا هي الأولى لفحص العلاقة بين "المواد الكيميائية إلى الأبد" وارتفاع ضغط الدم لدى النساء في منتصف العمر. وقد يكون التعرض عامل خطر لا يحظى بالتقدير الكافي لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء. وتشير هذه النتائج إلى أن PFAS قد يكون عاملا مساهما لا يحظى بالتقدير الكافي لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء".

وقال سونغ كيون بارك، معد آخر كبير للدراسة، إن التأثير الجماعي للتعرض للعديد من PFAS له تأثير أقوى بكثير على ضغط الدم.

المصدر / وكالات