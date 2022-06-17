نتائج مذهلة.. فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد متحور "أوميكرون"

أظهرت نتائج دراسة جديدة لتحديد فعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد للفيروس التاجي المستجد، أن فعاليته ضد متحور "أوميكرون" تبلغ 97 بالمئة.

وتشير مجلة Vaccines، إلى أن أطباء مستشفى رقم 67 بموسكو وخبراء مركز "غاماليا" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أجروا دراسة شارك فيها أكثر من 1000 مريض، لتحديد فعالية لقاح "سبوتنيك V" عند تعزيزه بلقاح "Sputnik Light" أو إعادة التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" ضد متحور "أوميكرون".

وقد أظهرت نتائج الدراسة، أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" المعزز بلقاح "Sputnik Light" أو إعادة التطعيم بلغت 97 بالمئة ضد جميع حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون"، وبلغت 99.4 بالمئة في الحالات الحرجة. وبلغت فعالية جرعة واحدة من اللقاح ضد جميع حالات الإصابة 85.9 بالمئة.

يذكر أن نتائج دراسة مقارنة سابقة أظهرت أن فعالية لقاح "سبوتنيك V" ضد متحور "أوميكرون" بلغت 74,2 بالمئة، مقابل 56.9 بالمئة للقاح Pfizer.

المصدر / وكالات