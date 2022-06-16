بلدية خان يونس تناقش خطة العمل المقترحة لتأهيل شارع أحمد ياسين

عقدت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع شرطة المرور، وشرطة البلديات وممثلي عن المجتمع المحلي ووكالة الغوث اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطة العمل المقترحة لتأهيل شارع أحمد ياسين الذي تم ترسية عطائه على إحدى شركات المقاولات المحلية حيث سينطلق العمل بالشارع يوم السبت المقبل.

وشارك في الاجتماع رئيس لجنة شارع أحمد ياسين وعضو المجلس البلدي مروان أبو شمالة، ومدير دائرة المشاريع موسى الأخرس، ومدير دائرة الأشغال والصيانة محمود القدرة، ومدير وحدة الإشارة والضبط الميداني يوسف شبير، ومسئول شئون المخيم بالبلدية عصام أبو شمالة، وممثل عن شرطة المرور الرائد محمد شاهين، ومدير شرطة البلدية المقدم أحمد عصفور، وممثل عن شركة المقاولات المحلية.

وخلال الاجتماع أكد أبو شمالة على جهود بلدية خان يونس الرامية إلى تحسين واقع شبكات الطرق وتعزيز خدماتها المقدمة للسكان في ظل الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن تأهيل شارع أحمد ياسين من دوار الضهرة وحتى مسجد الشافعي غربًا بدعم من المنحة الألمانية عبر وكالة الغوث، ومساهمة من بلدية خان يونس.

وشدد أبو شمالة على أهمية تجهيز منطقة العمل بالكامل وإزالة أي معيقات ونقل البسطات إلى شارعي الخطيب وأبو شحمة وكذلك الشارع الواقع غرب عيادة الوكالة والمحيطة بمنطقة العمل، ليتسنى لشركة المقاولات للعمل بكل سلاسة ليتمكن من إنجاز الأعمال الموكلة إليه في الفترة الزمنية الخاصة بالمشروع، لافتًا إلى أنه قد تم تحويل مسارات المركبات ضمن خطة مرورية مؤقتة للتسهيل على السائقين والمواطنين لحين انجاز الأعمال الميدانية بالشارع.

المصدر / فلسطين أون لاين