هل ارتفعت أجرة المواصلات بغزة.. وزارة الاقتصاد تُجيب

نفت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، ارتفاع أسعار وأجرة المواصلات العامة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن أجرة النقل كما هي دون اجراء أي تغييرات عليها.

وطالبت وسائل الإعلام والصحفيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتلقي الأخبار من المصادر الرسمية للوزارة.

وكان المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات، أنيس عرفات قد نفى سابقا وجود أي ارتفاع على أجرة المواصلات والنقل في قطاع غزة.

وأكد عرفات أن الوزارة على تواصل دائم ومستمر مع جهات العلاقة وجمعية النقل العام في حال ارتفاع سعر المحروقات لإيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف من المواطنين والسائقين وتقديم تسهيلات لهم.

المصدر / فلسطين أون لاين