مقتل شاب بالداخل المحتل في جريمة إطلاق نار

قُتل منير ريان، في الثلاثينيات من عمره، من قرية كفر برا متأثرًا بجروحه الخطيرة في جريمة إطلاق نار قرب ورشة بناء في بلدة "شوهم" قرب اللد في الداخل المحتل، اليوم الثلاثاء.

وأفاد أحد المضمّدين في فرق الإسعاف، بأنّ "الشاب تعرض لإطلاق نار في سيارته، إذ كان فاقدًا للوعي ودون نبض أو تنفس، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته".

وجاءت جريمة القتل اليوم، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48 خلال السنوات الأخيرة.

ويُستدلُّ من المعطيات المتوفرة أنّ عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 37 قتيلًا، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين