مطلوب مساعد إداري ومالي للعمل في جمعية العودة الصحية

إعلان توظيف صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية تعلن فيه عن وظيفة مساعد إداري ومالي وذلك وفقاً لما يلي:

الواجبات والمسؤوليات

• متابعة تنفيذ اللوائح الإدارية والمالية والأنظمة والقرارات المركزية الصادرة من قبل مجلس ادارة الجمعية والمدير العام ومدير المستشفى.

• استلام البريد الوارد وتسجيله وعرضه على مدير المستشفى.

• متابعة البريد الصادر والوارد والقرارات.

• استقبال وإرسال الفاكسات والرد على المكالمات الهاتفية.

• طباعة المستندات والوثائق والقيام بعمليات التصوير.

• متابعة الإعلانات الداخلية والخارجية للمستشفى.

• إعداد ومتابعة المراسلات الخاصة بالمستشفى.

• إعداد وتنظيم الاجتماعات والمقابلات وورش العمل الخاصة بالمستشفى.

• كتابة محاضر اجتماعات الطاقم و حفظها وضمان وصولها الى الموظفين.

• حفظ السجلات والدفاتر والمستندات الإدارية وتصنيف الوثائق.

• ترتيب وتنظيم الأرشيف الخاص بالمستشفى.

• تجميع معاملات التأمين الصحي ومراجعتها وتدقيقها يومياً واستكمال نواقصها.

• مسك الملفات والسجلات الخاصة بالتأمين الصحي.

• التنسيق الكامل مع موظفي خدمات الجمهور والاقسام الطبية والتمريضية والمساندة فيما يتعلق بمعاملات التأمين.

• اعداد التقارير المطلوبة بحالات التأمين ورفعه إلى مدير المستشفى لغرض المتابعة.

• إدخال البيانات والمستندات على النظام المحوسب الخاص بشركات التأمين.

• القـيام بالتخطـيط والتنظـيم والتوجـيه والمراقبة لجميع الخدمات والنشاطات التي تقوم بها وحدة خدمات المرضى من استقبال المرضى وفتح الملف الطبي وتحصيل الرسوم المقررة وحفظ واستخراج الملفات الطبية وفهرسة وتصنيف الأمراض والعمليات وتحليل وترتيب النماذج والملفات وإدخال وإخراج التقارير الطبية

• الإشراف على تطبيق نظام العمل في وحدة خدمات المرضى المعتمد من قبل إدارة المستشفى

• الاشراف على متابعة استكمال الإجراءات على الملفات الطبية مع الأطباء المعنيين وتقديم الأستشارة للهيئة الطبية في مختلف الأمور المتعلقة بالسجل الطبي

• الإشراف على عملية الكتابة بدقة بالإضافة إلى إعداد وصيانة المستندات والسجلات المحاسبية المختلفة.

• مساعدة موظفي خدمات الجمهور في اعداد حساباتهم اليومية.

• استلام التحصيلات المالية من موظفي خدمات الجمهور بصورة يومية

• إغلاق حساب الخدمات الصحية اليومية المقدمة في المستشفى بنهاية كل يوم عمل، ومطابقة سندات القبض لصافي الخدمات الصحية اليومية.

• تقييد جميع المبالغ المستلمة والمنصرفة من الصندوق مع مطابقة الموجود الفعلي للنقود.

• إدخال البيانات الرئيسية للمعاملات المالية في النظام المالي المحوسب بشكل يومي.

• إيداع المبالغ المالية المستلمة في حساب الجمعية البنكي.

• مراعاة عنصر الوقت في عملية التوفيق بين الحسابات.

• تتبع المشكلات المتعلقة بالتحصيلات المالية في المستشفى وتوثيق الحلول المختلفة.

• القـيام بالتخطـيط والتنظـيم والتوجـيه والمراقبة لأعمال الأمن والصيانة والنظافة في المستشفى.

• الإشراف على كافة موظفي خدمات المرضى والصيانة والأمن والخدمات.

• القيام بجولات تفتيشية على المستشفى للتأكد من تطبيق الإجراءات الادارية وتعليمات الادارة العليا ومبادئ وقواعد السلامة العامة .

• التنسـيق مـع المستودع لتوفير الأجهزة والمواد والأدوات اللازمة للعمل

• الأشـراف علـى صيانة الأجهزة والمعدات والأدوات الخاصة بالمستشفى.

• الاشراف على حرق النفايات والمواد العضوية وغير العضوية في محرقة المستشفى ضمن الإجراءات الخاصة بذلك

• التأكد من وجود وسائل الأمن والسلامة في المستشفى، مثل أجهزة المراقبة، وأجهزة الإنذار، وأجهزة الإطفاء، وإشارة الخروج في حالات الطوارئ، ووجود السلالم، وعدم وجود عوائق في المخارج. والتأكد من فاعلية وكفائة الأجهزة بشكل دوري.

• المشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية للجمعية وخطة العمل التشغيلية للمستشفى.

• المساهمة في إعداد الموازنة التقديرية للمستشفى.

• تحديد احتياجات الوحدات التابعة له والعمل على توفيرها، ومتابعة أداء العاملين فيها.

• إعداد خطط وبرامج تطوير العمل الإداري والمالي والخدمي في المستشفى ومتابعة تنفيذها.

• اعداد ومراجعة وتدقيق التقارير المالية الشهرية ومعاملات الشراء وسلفة المصروفات الشهرية.

• تقييم آليات العمل المالي والإداري ورفع التقارير والتوصيات الخاصة بذلك.

• وضع برامج عمل الأقسام التابعة له وتوزيع العاملين فيها على فترات عمل المستشفى وحسب ضرورات العمل.

• ادارة أداء الموارد البشرية الواقعين تحت مسؤوليته في الهيكل التنظيمي وتصميم ميثاق الموظف وتقييم أداء الموظف حسب نظام ادارة الأداء الخاص بالجمعية.

• تجميع التقارير والملخصات وابلاغ الادارة بشكل دوري.

• الحرص على التوافق مع المعايير والإجراءات القانونية المتبعة في الجمعية.

• تمثيل الجمعية ونشاطاتها بشكل ايجابي وبسلوك مهني يشكل دائم.

• المشاركة في الاجتماعات الخاصة بالطاقم العامل بالجمعية والاجتماعات الأخرى ذات العلاقة.

• إعداد وكتابة التقارير الإدارية

• القيام بأي أعمال أخرى توكل له/ها من قبل مدير المستشفى

مهارات مطلوبة

• مهارات الاتصال الفعال والكتابة

• إجادة استخدام البرامج المحوسبة

• إجادة في اللغة الإنجليزية محادثةً وكتابة و قراءة.

• فن المحادثة و التقديم

• مهارات كتابة التقارير

• العمل تحت الضغط

• العمل ضمن فريق

طريقة التسجيل

- على من يرغب بالتقدم للوظيفة تعبئة طلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/MFNmugNMdRV8GffZA

- ينتهى التسجيل بتاريخ 16/6/2022