هنية: شلّح عاش حرا أبيا يؤمن بالمقاومة دربا ومنهاجا نحو التحرير

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية أن فلسطين سكنت في قلب ووجدان الدكتور الراحل رمضان شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي. مشيرًا إلى أنه عاش حرا أبيّا، يؤمن بالمقاومة دربا ومنهاجا نحو التحرير والانعتاق من الاحتلال والظلم.

وقال هنية في بيان بمناسبة الذكرى الثانية لوفاة الدكتور رمضان شلح: "كان نعم القائد والأخ والرفيق، تشاركنا همّ الوطن، وعملنا معا على النهج ذاته، وسرنا في درب واحد نحو القدس قبلة الجهاد والمقاومة عنوان الثورة ورمز الأحرار على مدى هذا العالم الواسع".

وأضاف "في مثل هذا اليوم من العام 2020م افتقدنا وخسرت فلسطين واحدا من رجالاتها الكبار الذين كان لهم بصمة في تاريخها العظيم، يحمل قلبا عامرا بالإيمان وحب الوطن والاستعداد للتضحية والعطاء، كريم النفس، عالي الهمة، الأخ المجاهد د. رمضان عبد الله شلّح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي".

وأشار هنية إلى أن شلح حمل همّ الوحدة التي آمن أنها غاية عظمى على طريق العطاء المشترك والعمل المتواصل والجهاد المستمر والدؤوب والمقاومة الشاملة، وأيقن بأن الطلقة عنوان التعامل مع الاحتلال، وشعار السائرين نحو فلسطين الوطن والقضية.

وتابع "لقد كان الرحيل صعبا، لكنه ترك إرثًا عظيمًا خلفه من فكر نقي ورجال شرفاء، يحملون ذات المعاني والإيمان العميق، ويسيرون على الدرب ذاته نحو العزة والكرامة والإباء، وفي مقدمتهم الأخ المجاهد زياد النخالة أبو طارق الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ورفاقه".

المصدر / فلسطين أون لاين