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"حماس": الراحل شلّح قاتل من أجل قضية فلسطين ودافع عن ثوابتها

06 يونيو 2022 . الساعة 14:03 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الدكتور الراحل رمضان شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، قاتل من أجل قضية فلسطين، ودافع عن ثوابتها ومقدساتها، وحمل أمانة تاريخها المجيد، وجاهد لاسترداد كل ذرة من ترابها.

وقال حازم قاسم الناطق باسم الحركة، اليوم الإثنين: في الذكرى الثانية لرحيل رمضان شلح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: مثّل الراحل الدكتور رمضان شلح، واحداً من كبار قادة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ورمزاً وطنياً عبّر عن أصالة الشعب وعنفوان ثورته.

وتحل اليوم الإثنين الذكرى الثانية لوفاة الدكتور القيادي الكبير شلح، في إثر إصابته بمرض عضال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #رمضان شلح #الجهاد

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