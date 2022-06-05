وزير خارجية الأردن يؤكد ضرورة استمرار الأونروا بتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ضرورة استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تنفيذ ولايتها الأممية بالكامل، لتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وتعبيرا عن التزام المجتمع الدولي بحقوقهم الحياتية والسياسية.

وشدد الصفدي خلال لقائه اليوم الأحد، المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، على أهمية توفير الدعم المالي اللازم للوكالة لسد العجز المتكرر في موازنتها وتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة وغيرها من الخدمات المُحددة وفقاً لتكليفها الأممي.

وبحث الصفدي مع لازاريني الجهود المبذولة لحشد الدعم للأونروا، مؤكدا استمرار عمل المملكة مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتوفير الدعم الذي تحتاجه الوكالة.

كما شدد الصفدي على رفض أي تغيير على ولاية الوكالة وصلاحياتها أو أي انتقاص أو تجيير لخدماتها المُقدمة للاجئين، مشيرا إلى أن تقديم هذه الخدمات هي مسؤولية حصرية للوكالة بموجب ولايتها الأممية وبأن صلاحياتها ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض.

وأكد أهمية التحرك بشكل فاعل لضمان توفير الدعم والإسناد الذي تحتاجه الوكالة التي تعاني من أزمة مالية تعيق قدرتها على تقديم خدماتها الحيوية لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

من جانبه، أشاد لازاريني بجهود الأردن المكثفة والمستمرة لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة، مؤكدا أهمية استمرار المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته المالية تجاه الوكالة.

واستعرض خطط الوكالة وما تواجهه موازنتها من تحديات وعجز مالي، مؤكدا أن الأونروا لا تدخر جهدا في حشد تمويل مالي إضافي للوكالة لتتمكن من أداء مهامها وفق تكليفها الأممي.

وكان الصفدي بحث مطلع شهر نيسان الماضي في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أهمية دعم وكالة الأونروا، كما نظم الأردن والسويد سلسلة من الاجتماعات الوزارية في السنوات الأخيرة لحشد الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة.

المصدر / وكالات