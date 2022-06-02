فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

البرلمان العربي: تصعيد الاحتلال بجرائم الإعدامات الميدانية سيجر المنطقة لمزيد من العنف

"صحة" الاحتلال تحظر السباحة قبالة شواطئ "زيكيم"

الاحتلال يعتقل مواطنة قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

زيلينسكي يتحدث عن النسبة التي احتلتها روسيا رسميًا من أوكرانيا

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قرية المدية غرب رام الله

آلام المعدة خلال الصيف هذه أسبابها وطرق التخلص منها

غانتس يصل الهند لتطوير التعاون الأمني والعسكري المتبادل

"حماس": سيبقى العلم الفلسطيني رمزاً لوحدتنا وراية لعودتنا إلى ديارنا

أمنية "مستحيلة" لـ "صلاح" بعد خسارة فريقه من ريال مدريد

مصرع طفل وإصابة آخرين بجروح بحادث سير في الخليل

أمنية "مستحيلة" لـ "صلاح" بعد خسارة فريقه من ريال مدريد

02 يونيو 2022 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
...
نجم نادي ليفربول محمد صلاح

كشف محمد صلاح نجم ليفربول، عن أمنيته المستحيلة عقب الخسارة أمام ريال مدريد (1-0) في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" اليوم الخميس: "إن تقديري من قبل الجماهير والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم هو شيء مميز لن أنساه أبدا".

وأضاف هداف "الريدز": "مع ذلك، أنا مستعد للتنازل عن هذه الجوائز مقابل فرصة إعادة المباراة النهائية".

واستدرك الفائز بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي 3 مرات: "لكن كرة القدم لا تدار بهذه الطريقة".

وتابع: "لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبتنا في إعادة كأس دوري الأبطال إلى ليفربول، ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك".

وختم صلاح:"لا أستطيع أن أشكر الجماهير بما يكفي لدعمهم، لقد كان موسما طويلا جدا، ولكن أتمنى بداخلي أن يبدأ الموسم الجديد غدا".

وفاز صلاح بجائزتي أفضل لاعب في البريميرليغ من رابطة نقاد كرة القدم في إنجلترا وتصويت الجماهير، بجانب حصوله على جائزتي هداف البريميرليغ وأفضل صانع أهداف.

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#ليفربول #ريال مدريد #محمد صلاح #صلاح

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة