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استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قرية المدية غرب رام الله

02 يونيو 2022 . الساعة 17:50 بتوقيت القدس
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الطفل الشهيد هو عودة محمد عودة

استشهد طفل (17 عاما)، مساء اليوم الخميس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي عليه في قرية المدية، غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية إن الطفل الشهيد هو عودة محمد عودة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مجموعة من الأطفال كانوا يلهون في منطقة قريبة من جدار الفصل والتوسع العنصري ما أدى لإصابة الطفل "عودة".

وأوضحت وزارة الصحة أن الطفل وصل إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله في حالة حرجة جدا جراء إصابته بالرصاص الحي في صدره، وقد حاول الأطباء إنقاذ حياته إلا أنه ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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