الزراعة بغزة: أسعار الدواجن قد تستقر عند 12 شيقلاً للكيلو الواحد

غزة/ يحيى اليعقوبي:

توقع مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارعة الزراعة طاهر أبو حمد، أن تستقر أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة عند 12 شيقلا للكيلو الواحد رغم مساعي الوزارة الكبير لخفض سعرها خلال الفترة الماضية عبر جملة من الإجراءات التي منعت خلالها الاحتكار.

وأوضح أبو حمد في تصريح خاص لـ "فلسطين أون لاين"، أن غلاء تكلفة الانتاج ساهم في عدم نزول أسعار الدواجن أكثر، إذ ارتفع طن العلف من 2500 شيقل سابقًا، ليصل سعره حاليا لنحو 3000- 3100 شيقل، وكذلك سعر الصوص اللاحم من 3 شيقل سابقا، إلى 3.5- 4 شيقل، بالتالي أصبحت تكلفة انتاج الكيلو الواحد من المزرعة تبلغ 9 شواقل ونصف.

وبين أن العرض والطلب وارتفاع التكلفة هي من تحدد أسعار الدواجن، وفي ظل الطلب الكبير والتكلفة العالية قد تستقر الأسعار بحدود 11 – 12 شيقلا للكيلو الواحد خلال الفترة المقبلة.

وعن الاحتكار، أكد أبو حمد أن لدى وزارته خطة عمل تقوم بمتابعة بيوض التفريخ المخصبة منذ لحظة دخولها للمزارع حتى بداية التوزيع، وهناك فرق من الوزارة تتابع على الأرض وتمنع حدوث تجاوزات واحتكارات إضافة لمتابعة الأسعار في السوق، وتتابع شركات توزيع الدواجن.

وأكد أن الأسعار تسير بشكل طبيعي طالما الأسعار لم تتجاوز 12 شيقلا، رغم ارتفاع نسبة التكاليف، مشيرًا، لوجود إجراءات تتخذها الوزارة تتعلق بقطاع الدواجن حتى تبقى الأسعار متوازنة.

وأشار أبو حمد إلى أن قطاع غزة استورد في شهر مايو/ أيار الجاري 3 ملايين بيض مخصب تنتج مليوني دجاجة، فيما تم استيراد منذ مارس/ أذار الماضي مليون و300 ألف بيضة مخصبة من مصر.

وشهد قطاع غزة خلال شهر رمضان الماضي ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الدواجن حيث بلغ سعر الكغم الواحد 17 شيقلاً، فيما بلغ سعر كغم الدجاج الصافي -بعد الذبح- 22 شيقلا تقريبًا.

وانخفضت الأسعار بعد انتهاء رمضان، لكنها مازالت دون الأسعار المتعارف عليها، حيث يبلغ سعر كغم الدجاج اللاحم الآن 12 شيقلا، فيما يبلغ سعره الصافي 16 شيقلا تقريبا.