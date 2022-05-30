رئيس "الشورى القطري" يدعو لتشكيل لجنة للدفاع عن القدس

قال رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، إنهم قدموا مقترحًا إلى البرلمان العربي لتشكيل مكتب أو لجنة للقدس تقوم بدور إعلامي لدعم قضية القدس وكشف الحقيقة أولًا بأول وتسليط الضوء على اعتداءات الاحتلال بحق المدينة والمسجد الأقصى.وأضاف الغانم، خلال استقباله وفد رابطة برلمانيون لأجل القدس، أن البرلمانيين حول العالم مهتمين بالقضية الفلسطينية لكنهم لا يدركون حجم مخططات الاحتلال وجرائمه بسبب التضليل وضعف الإعلام المناصر للشعب الفلسطيني، مبينًا أن مجلس الشورى القطري سيقدم كل دعم ممكن لصالح الشعب الفلسطيني.

وثمن الغانم الجهود التي تبذلها الرابطة، في سبيل نصرة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى التواصل بشكل أكبر مع البرلمانيين والبرلمانات حول العالم لإطلاعهم على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وجرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز وتنسيق الجهود بين مجلس الشورى والرابطة بما يخدم القضية الفلسطينية، فضلاً عن مناقشة سبل تعميق التعاون البرلماني وتنسيق المواقف في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في سبيل نصرة القضية الفلسطينية.

ووصل وفد رابطة برلمانيون لأجل القدس، مساء السبت، برئاسة رئيس الرابطة الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر إلى دولة قطر في زيارة رسمية تستغرق 4 أيام.

المصدر / فلسطين أون لاين