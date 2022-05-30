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إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الضفة

30 مايو 2022 . الساعة 10:18 بتوقيت القدس
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مواجهات في جنين - (أرشيف)

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، الليلة الماضية، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق جنين بالضفة الغربية.

وبحسب وكالة الأنباء (وفا) التابعة للسلطة، نقلا عن مصادر محلية وطبية في الهلال الأحمر، فإن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز المذكور أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في مسيرة دعم وإسناد للقدس والمسجد الأقصى، وتنديدا بعربدة المستوطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بحالات اختناق.

وفي سياق آخر، أصيب عدد من العمال بحالات اختناق، أثناء محاولتهم التوجه لأماكن عملهم داخل أراضي الـ1948، فيما لا يزال المواطنون في قرى غرب جنين (الطيبة، ورمانة، وزبوبا، وعانين، وطورة)، المحاذية لجدار الفصل العنصري، يعانون من تعرض منازلهم لإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بشكل شبه يومي من قبل قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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