ناصر الدين: أبلغنا الوسطاء أنّ ما يقوم به الاحتلال لعب بالنار

دعا عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" هارون ناصر الدين ومسؤول ملف القدس، أهلنا في القدس والضفة والداخل المحتل التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك للدفاع عنه من اعتداءات المستوطنين وصلواتهم التلمودية ورفع العلم الصهيوني.

وأكد ناصر الدين في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الأحد، على أن المقاومة ترقب الوضع في المسجد الأقصى والقدس عن كثب.

وأوضح أنه "أبلغنا كل الوسطاء أنّ ما يقوم به الاحتلال لعب بالنار والمقاومة سترد عليه".

وأشار إلى أن الاحتلال يمنع أهالي الضفة الغربية وأهالي الداخل المحتل من الوصول إلى الأقصى، داعيًا أهالي القدس خاصة إلى الرباط في المسجد.

وأفادت أوقاف القدس أن 1044 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم حتى الساعة 12:10 ظهرا بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال.

واقتحم المستوطنون باحات الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية، ورفعوا أعلام الاحتلال داخل ساحاته بحماية قوات الاحتلال التي اعتدت على المرابطين واعتقلت عددًا منهم.

ورفع المرابطون العلم الفلسطيني ردًا على رفع أعلام الاحتلال في المسجد، وواجهوا الاقتحامات بالتكبير والتهليل، وأدوا صلاة الضحى لساعات طويلة.

ودعت القوى والوطنية والإسلامية في الضفة الغربية، للنفير العام، وتصعيد المواجهة على نقاط التماس؛ ردا على مسيرة الأعلام في القدس.

كما طالبت الفلسطينيين بتفعيل الإرباك على الطرق الالتفافية والحواجز؛ نصرة للقدس، ورفع العلم الفلسطيني في الفعاليات والمسيرات الشعبية كافّة.

ودعت حركة حماس جماهير شعبنا المناضل المرابط في مدينة القدس، وعموم الضفة الغربية، وأراضينا المحتلة عام 48، إلى النَّفير العام اليوم الأحد 29 مايو/أيار، وشدّ الرّحال والرّباط والاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

كما ودعت إلى الاحتشاد الواسع في عموم فلسطين المحتلة وخارجها دفاعاً عن القدس والأقصى، وحماية لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وبرفع العلم الفلسطيني في كل مكان؛ تأكيداً على عروبة الأرض والقدس، وأن لا سيادة فيهما إلا للفلسطينيين وحدهم.

المصدر / فلسطين أون لاين