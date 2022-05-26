الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق في جريمة قتل الفتى "يامين"

طالب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بفتح تحقيق في جريمة قتل الفتى الفلسطيني غيث يامين من نابلس (شمال الضفة الغربية).



وقال الاتحاد، في بيان صحفي: "حزينون لمقتل غيث يامين البالغ من العمر 16 عامًا، بعد إصابته برصاص القوات الإسرائيلية في رأسه، وإصابة 88 فلسطينيًا، من بينهم موظفون في الهلال الأحمر، خلال مواجهات عنيفة في نابلس الليلة قبل الماضية".



وشدد البيان على "ضرورة حماية الأطفال في جميع الظروف"، مشيرًا إلى أنه "يجب التحقيق في هذا الحادث (قتل الفتى يامين) وضمان المساءلة الكاملة".



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الأربعاء، قد أعلنت عن استشهاد الفتى غيث يامين (16 عامًا)، متأثرًا بجروح أصيب بها، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص تجاهه في منطقة قبر يوسف شرق مدينة نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين