500 معتقل إداري يُواصلون مقاطعة (محاكم) الاحتلال لليوم الـ146

يُواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم للـ(محاكم) الإدارية لليوم الـ 146على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة (محاكم) الاحتلال إرباكًا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتعرف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وتسلط الضوء عليها ونتقلها للعالم.

وكان المعتقلون الإداريون أعلنوا بداية العام الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأشار مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إلى أنّ أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال ارتفعت في الآونة الأخيرة، ووصلت إلى ما يزيد عن 600 أسير إداري، وهي الأعلى منذ عام 2016.

المصدر / فلسطين أون لاين