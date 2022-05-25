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مطلوب مساعد إداري للعمل في شركة لتقنية المعلومات

25 مايو 2022 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
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إعلان توظيف صادر عن شركة Anvilerp لتقنية المعلومات بمدينة غزة تعلن فيه عن وظيفة مساعد إداري وفقاً لما يلي :

- الوظيفة: مساعد إداري

- مكان العمل: غزة

- مدة العقد: سنة

- النوع الاجتماعي: ذكر / أنثى

- الغرض من الوظيفة: المساعدة في تطبيق إجراءات التوظيف والتدريب والتقييم والضبط الإداري وتحديث وأرشفة وثائق وسجلات ونماذج العمل الخاصة بالموظفين والإدارة.

متطلبات الوظيفة (المهام والواجبات):

• استيعاب قوانين العمل واللوائح ذات العلاقة وفهم وإدراك وتطبيق الاجراءات والأدلة المعتمدة بالمؤسسة.

•متابعة وتسهيل تنفيذ وارشفة إجراءات التوظيف ( الإحتياج – الإعلان – المقابلات – استلام الملف – التعاقد ومباشرة العمل..).

•المساهمة في متابعة تنفيذ تدريب الموظفين وتحديث السجلات التدريبية.

•مساعدة رئيس قسم الشئون الإدارية في تطبيق وتحسين الضبط الإداري للموظفين.

•طباعة وترقيم وأرشفة الإعلانات والتعاميم والتنبيهات الصادرة من الإدارة.

•قد يُطلب من الموظف القيام بواجبات أخرى تتماشى بشكل عام مع المسؤوليات الرئيسية المذكورة أعلاه.

الشروط المطلوب توفرها في المتقدم للوظيفة (المؤهل والخبرة):

-بكالوريوس( يفضل إدارة أعمال أو علم نفس ).

- لديه خبرة ما لا يقل عن سنة او تدريب له علاقه بالمهام اعلاه.

- إظهار القدرة على التفكير والإبداع والعمل مع الحد الأدنى من الإشراف.

-مهارات اتصال شفهية وكتابية جيدة (باللغتين العربية والإنجليزية).

-مهارات ممتازة في تطبيقات الكمبيوتر مثل برامج الأوفيس (وورد – أكسل).

آلية التقديم

-  التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي :

https://forms.gle/aciCCndLUDbELadT8

- ملاحظة: التقديم عبر الرابط ليس شرطا لدخول مرحلة المقابلات الوظيفية

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات: يوم الخميس الموافق 09/06/2022م

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