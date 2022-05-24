وظيفة شاغرة في الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن)

الشركة الفلسطينية للإقراض والتنمية ( فاتن ) هي اولى الشركات الوطنية الرائدة في مجال الاقراض الصغير والمتناهي الصغر، تأسست في العام 1999 ، وتعمل شركة فاتن في كافة محافظات الوطن من خلال 35 فرع منتشرين في الضفة وقطاع غزة.

لا يقتصر توسع فاتن على البعد الجغرافي فقط بل يتعداة الى تطوير وتنوع في المنتجات والخدمات التمويلية التي تقدمها، بالاضافة الى التركيز على التمويلات التنموية.

شركة فاتن هي من اوائل الشركات الفلسطينية التي تبنت خيار التمويل الصغير كوسيلة لتمكين المجتمعات الفقيرة من ان تلعب دورا فاعلا في عملية التنمية الاقتصادية والجتماعية ، كما تمكنت من ايصال خدمات التمويل الصغيير والمتناهي الصغر الى المجتمعات البعيدة والنائية، مما ساهم في خلق فرص عمل جديده، وتخفيض نسب الفقر والبطالة، كم وركزت الشركة على النساء مما كان له اثرا ايجابيا على تمكين المرأة من اتخاذ القرار والارتقاء باسرتها لتكون فردا فاعلا وناجحا في المجتمع الفلسطيني .

وعليه وصل إعلان توظيف صادر عن المؤسسة تعلن فيه عن وظيفة (مدير فرع غزة ) وفقاً للمسؤوليات والمؤهلات التالية:

مسؤوليات الوظيفة :

- إعداد الخطط السنوية والدورية للفرع منها خطط (تقديم الموازنة العامة للفرع، خطة عمل، خطة التسويق والترويج، خطة التدريب والتطوير، خطة إدارة الأداء).

- إدارة وتنظيم وتنسيق برنامج التمويل بالفرع بما يتوافق مع السياسات والإجراءات والقيام بدور الإشراف والرقابة والتوجيه والإرشاد .

- إدارة فريق العمل والرقابة على الفرع وتقديم الدعم والمساعدة المستمرة للموظفين عند الحاجة إليه.

- رفع معدلات نمو محفظة الفرع وتقديم الخدمات المميزة للمستفيدين واعداد خطط العمل الدورية والخطط التسويقية .

- ضبط آلية السداد وتخفيض نسب التمويلات المتعثرة والمتأخرة بالفرع ورفع التمويلات المتأخرة والمتعثرة لوحدة التحصيل.

- بناء العلاقات الاستراتيجية بالتشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي.

- تعزيز البيئة التكنولوجية في الفرع وتبني نهج الرقمنة والتكيف باستمرار مع هذه التطورات.

المؤهلات والمتطلبات :

- درجة البكالوريوس في تخصص العلوم المالية والمصرفية او الادارة او أي تخصص مماثل .

- خبرة عملية في مجال مماثل من لمدة لا تقل عن 7 سنوات .

- قدرات عالية في استقطاب المستفيدين وادارة المحفظة بشكل فاعل.

- مهارات قيادية وتطويرية للموظفين .

- مهارات الاتصال والتواصل .

- العمل بروح الفريق والتركيز على النتائج .

- القدرة على التعامل مع الفئات المختلفة بشكل موضوعي .

طريقة التسجيل

- تقدم الطلبات مباشرةً من خلال تعبئة طلب من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل بتاريخ 30/05/2022

- شركة فاتن توفر فرص عمل متكافئة لكلا الجنسين

- أي طلب يُتبَع بواسطة يعتبر لاغياً