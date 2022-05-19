فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يفرض الحبس المنزلي على 5 مقدسيين

روسيا: استسلام 1730 جنديا أوكرانيا في مصنع "آزوفستال"

"الشاباك" يزعم: إيران حاولت استدراج شخصيات إسرائيلية للخارج

استقالات جماعية من "فتح" بسبب هزيمة انتخابات "بيرزيت"

الاحتلال يدعي إسقاط طائرة مُسيرة في أجواء قطاع غزة

تأجيل الجلسة الـ23 لمحاكمة المتهمين باغتيال المعارض "بنات"

الحكم بالإعدام شنقاَ على مدان بقتل زوجته في غزة

مؤشر جديد على وداع مبابي لسان جرمان

أونروا تعلن موعد توزيع الدورة الثانية من مساعداتها الغذائية بغزة

توقيف ياباني تلقى مساعدة حكومية (ضخمة) عن طريق الخطأ!

إعلان فيسبوك داخلي

تأجيل الجلسة الـ23 لمحاكمة المتهمين باغتيال المعارض "بنات"

19 مايو 2022 . الساعة 15:56 بتوقيت القدس
...
نزار بنات

أجلت المحكمة العسكرية التابعة للسلطة في رام الله، التي عقدت اليوم، جلسة المحاكمة الخاصة في قضية اغتيال الناشط نزار بنات، حتى تاريخ 29/5/2022.

وفي بيان صدر عن مجموعة "محامون من أجل العدالة " فإن الجلسة عُقدت بحضور جميع المتهمين الأربعة عشر ومحامي الدفاع، بالإضافة لعدد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وفي الإطار ذاته جرت الجلسة وسط مقاطعة من عائلة نزار ومحاميها لتشكيكهم بجدية ونزاهة المحاكمة، بعد تردد أنباء حول حصول المتهمين في هذه القضية على تسهيلات تتيح لهم الخروج من السجن لقضاء وقت مع عائلاتهم دون وجود قرار قضائي بالإفراج عنهم.

وفي 24 يونيو 2021، اقتحمت قوة من عناصر الأمن الوقائي التابع للسلطة منزلا كان نزار بنات يختبئ فيه جراء تهديده وملاحقته من قبل السلطة، حيث قامت باغتياله، وشكلت بعد ضغوط شعبية محاكمة لبعض العناصر المقتحمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان تيك توك داخلي
#اغتيال #السلطة #محكمة السلطة #نزار بنات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة