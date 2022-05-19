تأجيل الجلسة الـ23 لمحاكمة المتهمين باغتيال المعارض "بنات"

أجلت المحكمة العسكرية التابعة للسلطة في رام الله، التي عقدت اليوم، جلسة المحاكمة الخاصة في قضية اغتيال الناشط نزار بنات، حتى تاريخ 29/5/2022.

وفي بيان صدر عن مجموعة "محامون من أجل العدالة " فإن الجلسة عُقدت بحضور جميع المتهمين الأربعة عشر ومحامي الدفاع، بالإضافة لعدد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

وفي الإطار ذاته جرت الجلسة وسط مقاطعة من عائلة نزار ومحاميها لتشكيكهم بجدية ونزاهة المحاكمة، بعد تردد أنباء حول حصول المتهمين في هذه القضية على تسهيلات تتيح لهم الخروج من السجن لقضاء وقت مع عائلاتهم دون وجود قرار قضائي بالإفراج عنهم.

وفي 24 يونيو 2021، اقتحمت قوة من عناصر الأمن الوقائي التابع للسلطة منزلا كان نزار بنات يختبئ فيه جراء تهديده وملاحقته من قبل السلطة، حيث قامت باغتياله، وشكلت بعد ضغوط شعبية محاكمة لبعض العناصر المقتحمة.

المصدر / فلسطين أون لاين