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متى وكيف يُفضل شرب القهوة؟

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متى وكيف يُفضل شرب القهوة؟

15 مايو 2022 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
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تقول المختصة بالتغذية، ناتاليا نيفيدوفا، إنه من الأفضل شرب القهوة في وقت لا يقل عن نصف ساعة بعد الأكل.

حذرت نيفيدوفا، في مقابلة مع "سبوتنيك" من شرب القهوة مع الإفطار لأنه قد يعطل عملية استيعاب العناصر الكلية والصغرى الموجودة في الطعام.

وتوضح: تحتوي القهوة على مكونات تمنع امتصاص المعادن بشكل طبيعي، لذلك إذا كنت تشرب القهوة باستمرار، ستحصل على كمية أقل من الزنك والحديد والمغنيسيوم.

ومن الأفضل الانتظار 30 دقيقة بعد الأكل وبعد ذلك فقط تناول المشروب.

وتابعت أن القهوة يمكن أن تزيل الكالسيوم من الجسم. ولكن منتجات الألبان تعوض الخسارة، لذلك من الأفضل شرب القهوة مع الحليب الذي يحتوي على الكالسيوم، أو على سبيل المثال، شرب القهوة مع قطعة من الجبن، والحليب النباتي مناسب أيضًا، لكن عليك اختيار مشروب دون سكر ( منعا لكثرة السعرات الحرارية) وأن يكون غنيا بالفيتامينات والكالسيوم والحديد.

المصدر / وكالات
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#قهوة #شرب القهوة

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