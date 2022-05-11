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"حماس" تنعى الشهيد "اليازروي"

11 مايو 2022 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
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زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيد الشاب ثائر اليازوري، والذي ارتقى اليوم برصاص الاحتلال في البيرة أثناء المواجهات على جبل الطويل بمدينة البيرة.

وأكدت حركة "حماس" في بيان لها، أنَّ دماء شهداء شعبنا الفلسطيني الطاهرة، التي سالت بفعل إجرام الاحتلال وإرهابه، ستكون لعنة تطارد هذا العدو وقادته، وستقابلها جماهير شعبنا وشبابنا الثائرون بمزيد من المقاومة المستمرة،

وبعثت برسالة فخر واعتزاز بالأبطال المنتفضين في القدس وعموم الضفة الغربية المحتلة.

وشددت على أن الاحتلال واهم بكون جرائم الاغتيال والقتل من الممكن أن تثني شعبنا عن مواصلة تصدّيهم لعدوانه بالمقاومة الشاملة، حتّى ردعه ودحره عن أرضنا ومقدساتنا.  

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #استشهاد شاب #اليازروي

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