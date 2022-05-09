154 قرار اعتقال إداري خلال أبريل الماضي

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت (154) أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى، لمدد تتراوح ما بين (شهرين إلى ستة أشهر) قابلة للتجديد عدة مرات، وذلك خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن من بين قرارات الاعتقال الإداري الصادرة (68) أمر جديد، و(86) أمر تجديد.

ولفتت الهيئة، أن الاعتقال الإداري ما هو إلا اداة قاسية يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، محاولين توجيه التهم الباطلة لهم من أجل التضييق عليهم، وبسبب هذه السياسة العنصرية يخوض الأسرى العديد من المعارك لإسقاطها، من بينهم الأسير خليل عواودة (40) عاماً والذي يخوض معركته مع الأمعاء الخاوية لليوم 68 رفضاً لاعتقاله الإداري، في ظل وضع صحي خطير، حيث تحتجزه سلطات الاحتلال داخل عيادة "سجن الرملة".

فيما يواصل الأسير رائد ريان (28 عاماً) إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 33 على التوالي، وتحتجزه سلطات الاحتلال بزنازين "عوفر"، بظروف اعتقاليه وصحية صعبة.

المصدر / فلسطين أون لاين