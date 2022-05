هذه الطرق لتحديث متصفح غوغل حماية لجهازك

تعتزم شركة غوغل طرح حزمة تحديثات أمنية ضخمة بعد ما نشر حول تعرض متصفحها الشهير "كروم" لعملية اختراق أمني. من خلال هذه الخطوات يمكنك الحصول على آخر التحديثات لأجهزتك المختلفة.

نتيجة لذلك، قالت الشركة إنها ستطلق إصداراً جديداً من Chrome متصفحها الشهير كروم يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً، بحسب ما نشر موقع ناشيونال سايبر سيكيوريتي نيوز المتخصص في أمن المعلومات.

سيتم طرح الإصدار الجديد تلقائيًا خلال الفترة القصيرة المقبلة والتي جددتها الشركة بين ايام وأسابيع كما قالت الشركة.

ولتحديث متصفح كروم إلى أحدث إصدار "Chrome 101.0.4951.41" على متصفح جهاز الكمبيوتر، عليكم باتباع الخطوات التالية:

- انقر على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا من نافذتك.

- انقر على "الإعدادات Settings"، والتي تفتح علامة تبويب جديدة.

- انقر على "حول كروم About Chrome" من الخيارات الموجودة في الشريط الأيمن. سيبدأ المتصفح في تحديد أحدث إصدار وتثبيته.

- عند الانتهاء، ستحتاج إلى إنهاء التحديث بالنقر على خيار "إعادة التشغيل Relaunch".

- سيتم إيقاف تشغيل كروم لبضع ثوانٍ قصيرة، ثم إعادة فتح النافذة بكل علامات التبويب نفسها. سترى تأكيدًا بأن "كروم تم تحديثه Chrome is up to date".

إذا كنت تستخدم كروم على جهاز iPhone أو iPad ، فستحتاج إلى تحديثه بشكل مختلف:

- انتقل إلى متجر تطبيقات الجهاز.

- اضغط على شعار الملف الشخصي في أعلى اليمين.

- مرر لأسفل لرؤية "التحديثات المتاحة available updates".

- إبحث عن كروم في القائمة وانقر على "تحديث UPDATE".

أما على هواتف اندرويد Android، فستحتاج إلى القيام بما يلي:

- إفتح تطبيق Play Store.

- إضغط على شعار الملف الشخصي في أعلى اليمين.

- انقر على "إدارة التطبيقات والأجهزة Manage apps & devices".

- إبحث عن "التحديثات المتاحة Updates available" ثم أسفل ذلك ، ابحث عن كروم ثم انقر على "تحديث Update".

لم يتضح بعد ما إذا كانت معلومات المستخدمين قد تعرضت للاختراق، أو ماهية المعلومات التي يمكن أن يكون المتسللون المحتملون قد حصلوا عليها.

يذكر أن الكثير من مستخدمي Chrome يحتفطون على المتصفح بكلمات المرور الخاصة بهم للدخول الى مواقع وتطبيقات أخرى وحتى معلومات الدفع الالكتروني.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها الخاصة يوضح بالتفصيل أحدث التحسينات الأمنية: "قد يتم تقييد الوصول إلى تفاصيل الأخطاء والروابط حتى يتم تحديث غالبية المستخدمين بإصلاح".

المصدر / وكالات