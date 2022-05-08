غزة: إطلاق فعاليات إحياء يوم المرور العالمي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات في غزة بالتعاون مع شرطة المرور والجمعيات الشريكة، عن إحياء يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي من خلال سلسلة فعاليات سيتم تنظيمها على مدار الأسبوع الجاري.

وقال الناطق باسم الوزارة خليل الزيان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن الفعاليات ستشمل كرنفال مروري ومعرض صور، والعديد من الفعاليات في رياض الأطفال والمدارس، وكذلك وقفات على المفترقات الرئيسية لتعريف الجمهور بالقانون والسلامة المروية.

وأضاف أن الوزارة أقرت العديد من المشاريع التطويرية للطرق عبر صندوق السلامة المرورية والذي يتم تحصيله من خلال المخالفات المرورية على السائقين المخالفين ضمن مشروع "مخالفتك رجعالك" والتي يهدف إلى تحقيق السلامة المرورية والحد من حوادث السير.

وذكر أن الوزارة ومن خلال العمل مع متابعة العمل الحكومي أصدرت العديد من القرارات للمركبات لتنظيم قطاع النقل العام وكذلك أنواع أخرى من المركبات.

وأشار الزيان، إلى أنه من بين هذه القرارات تركيب الكاميرات بمركبات رياض الأطفال وشاحنات المياه، حيث أن شريحة الأطفال الأكثر تضررا من الحوادث المرورية حسب إحصائيات شرطة المرور.

وأكد أن الوزارة تعمل على التطوير المهني للسائقين من خلال تعزيز برامجها التدريبية لهم والمتابعة مع شرطة المرور على الطريق للمخالفين.

وأوضح الزيان، أنه تم الإعلان أيضا عن حملة تخفيضات وتسهيلات لدعم السائقين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مما يساعد عن الحد من الحوادث المرورية وكان من أبرزها إطلاق صندوق السلامة المرورية والذي تم من خلاله توزيع المئات من كوبونات الوقود على السائقين الملتزمين، وعقد العديد من اللقاءات بالتعاون مع نقابة السائقين لمناقشة أبزر الإشكاليات التي يعاني منها السائقين والعمل على حلها.

ويوم المرور العالمي هو مناسبة عالمية أقرها مؤتمر جنيف عام 1969م في الرابع من أيار من كل عام، وتبنته جامعة الدور العربية في عام 1972م، ليكون مؤتمراً سنوياً يتم الاحتفال به من أجل تحقيق السلامة المرورية والتذكير بأخطار الحوادث وما ينتج عنها من هدر للأرواح والممتلكات العامة والخاصة تحت عنوان أسبوع المرور العربي.

المصدر / فلسطين أون لاين