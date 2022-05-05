برهوم: تواجد المرابطين في باحات الأقصى أربك حسابات الاحتلال ومخططاته

أكد الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم أنّ بطولات أهالي مدينة القدس وتواجد جموع المرابطين والمرابطات شكّل قوة حقيقيّة على الأرض ودرعًا حاميًا للمقدسات، ممّا أربك حسابات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في تصريح صحفي : "إنّ ثبات المرابطين في الميدان ومعهم كلّ أبناء الشعب الفلسطيني في كلّ الساحات المُنتفضة في وجه الاحتلال، وإسناد المقاومة المستمر أفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلي".

ووجّه التحية للمرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى المبارك على صمودهم وثباتهم في مواجهة جنود الاحتلال والمستوطنين الصهاينة وإفشالهم لمخططات العدو.

وبيّن برهوم أنّ ما يقوم به جموع المرابطين وأهلنا في القدس، أعمال بطولية شجاعة تعكس الإرادة الصلبة والعزيمة القوية، العصيّة على الكسر، والتي لا يمكن أن تُقهر.

المصدر / فلسطين أون لاين