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"قاسم": تصدّي المرابطين لما يحدث في الأقصى أفشل مخططات الاحتلال

05 مايو 2022 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"حازم قاسم أن يحدث في باحات المسجد الأقصى من تصدّي المرابطين والمرابطات، بمثابة بطولة حقيقية عظيمة تُفشل مخططات الاحتلال.

وقال قاسم في تصريح صحفي، إنّ "الذعر والارتباك الذي تعيشه المؤسّسات الإسرائيلية والمستوطنون المتطرفون، دليل على فشلهم في معركة الإرادة مع الشعب الفلسطيني ومقاومته".

وشدّد قاسم على أنّ المسجد الأقصى كان وسيبقى إسلاميًّا عربيًّا فلسطينيًّا.

ويقتحم العشرات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى منذ ساعات صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع ذكرى تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي في 5 مايو/ أيار من كلّ عام، على أنقاض فلسطين التاريخية بعد نكبة عام 1948.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتحامات الأقصى #المرابطون

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