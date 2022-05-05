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عكرمة صبري: المرابطون في الأقصى أفشلوا رفع الأعلام الإسرائيلية

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رغم قلة أعدادهم 

عكرمة صبري: المرابطون في الأقصى أفشلوا رفع الأعلام الإسرائيلية

05 مايو 2022 . الساعة 09:38 بتوقيت القدس
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أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أنّ المرابطين في المسجد الأقصى رغم قلة عددهم إلا أنهم أفشلوا رفع الأعلام الإسرائيلية في الأقصى.

وقال: "إنّ المقتحمين دخلوا المسجد الأقصى وهم خائفون وغيّروا مسار اقتحامهم واختصروا من المسافات لأنّ قوات الاحتلال غير قادرة ‏على السيطرة على الأقصى رغم كثافة تواجدهم".

وأضاف صبري: "أنّ المرابطين في الأقصى أفشلوا موضوع الذبائح بعيد الفصح ولم يتمكنوا من تقديم القرابين، ويفشلون الآن في موضوع الأعلام ولم يتمكنوا من إدخالها للأقصى".

ونوه إلى أنّ الأوضاع متوترة وما يدّعيه (بن غيفير) فشل فشلًا ذريعًا ولن نُمكّن الاحتلال من التقسيم الزماني والمكاني.

وطالب المسلمين بعدم التخلي عن الأقصى لأنه أمانة في أعناق المسلمين جميعًا، وأنّ الذي يُجرّئ الاحتلال على المسجد الأقصى هو تخلّي المسلمين عن أقصاهم وانحراف البوصلة عن مدينة القدس.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #عكرمة صبري #المرابطون

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