قوات الاحتلال تعتدي على المرابطين في المسجد الأقصى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى الذين تواجدوا داخله لمواجهة المستوطنين الذين أعلنوا مسبقا، عن نيتهم اقتحام الأقصى بحماية جنود الاحتلال.

وأصيب شابين داخل المصلى القبلي بالرصاص المطاطي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، كما اعتقلت الشاب وليد الشعار من داخل باحات المسجد.

وكانت قوة من جنود الاحتلال اعتدت بالضرب والسحل على مدير نادي الأسير بالقدس ناصر قوس في المسجد الأقصى.

كما اعتدت قوات الاحتلال على المرابطات في المسجد الأقصى

ومنذ صباح اليوم الخميس، اقتحمت سبع مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى.

ويستمر حراس المسجد في رباطهم ومواجهتهم لاقتحاما لقوات الاحتلال والمستوطنين لباحات المسجد الأقصى بكل بسالة وعزم.

المصدر / فلسطين أون لاين