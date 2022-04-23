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نجم أمريكي يدين اعتداءات الاحتلال المتصاعدة ضد الفلسطينيين

23 ابريل 2022 . الساعة 22:44 بتوقيت القدس
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النجم الأمريكي مارك روفالو

اتهم الممثل والمخرج الأميركي الشهير مارك روفالو، الاحتلال الإسرائيلي بالاستهداف الممنهج للمصلين والصحفيين في المسجد الأقصى.

ونشر روفالو تغريدة على صفحته على "تويتر" قال فيها: "يوم أمس، اعتقلت (إسرائيل) ما يقارب من 500 فلسطيني من المسجد الأقصى، إضافة لإصابة 170 العديد منهم في حالة حرجة والعديد منهم صحفيون ضمن استهداف ممنهج".

وفي العام الماضي، وقع روفالو، إلى جانب 100 من المشاهير، على رسالة اتهم فيها الاحتلال الإسرائيلي بأنها دولة "فصل عنصري واستعمار استيطاني" تمارس "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" كونها "نظام فصل مؤسسي للتمييز العنصري".

المصدر / فلسطين أون لاين
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