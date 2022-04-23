فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يضيق على المسيحيين المحتفلين بـ "سبت النور" في القدس

زوارق الاحتلال تهاجم الصيادين قبالة شاطئ غزة

المرابطون في "الأقصى" يزيلون نقطة للاحتلال فوق مصلى باب الرحمة

"الإداريون" يقاطعون (محاكم) الاحتلال لليوم الـ113

سببان رئيسان لحدوثه.. كيف يؤثر التقرح الهضمي في الصوم

الأسيران "عواودة" و"ريان" يواصلان الإضراب بسجون الاحتلال

رجل يطلق خمس نسوة

العزير وحماره

"خاصكى سلطان".. مرفأ فقراء القدس منذ 500 عام

الاحتلال يُغلق حاجز بيت حانون "إيرز" أمام عُمال وتجار غزة

إعلان تيك توك داخلي

"الإداريون" يقاطعون (محاكم) الاحتلال لليوم الـ113

23 ابريل 2022 . الساعة 09:47 بتوقيت القدس
...
إحدى (محاكم) الاحتلال الإسرائيلي - أرشيف

يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لـ(محاكم) الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 113 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا مطلع العام الجاري، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات (القضاء) المتعلقة بالاعتقال الإداري -مراجعة قضائية، استئناف، عليا- وجميعها تأتي ضمن حملة احتجاج رفعت شعار  "قرارنا حرية".

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، الأمر الذي يُعدّ خرقاً واضحاً وصريحاً لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتزعم إدارات سجون الاحتلال بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض الأسير الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.

يُذكر؛ أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 160 طفلاً.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#الأسرى الإداريون #(محاكم) الاحتلال #حملة قرارنا حرية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة