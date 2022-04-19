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كلوب يشحن لاعبيه قبل "موقعة يونايتد"

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كلوب يشحن لاعبيه قبل "موقعة يونايتد"

19 ابريل 2022 . الساعة 15:42 بتوقيت القدس
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وجّه المدرب الألماني يورغن كلوب، رسائل تحفيزية، امتزجت "بالشراسة"، للاعبيه في ليفربول، قبل المواجهة القوية أمام مانشستر يونايتد مساء الثلاثاء.

وطالب يورغن كلوب مدرب ليفربول لاعبي فريقه "بالاستبسال والقتال بكل شراسة"، في مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز، واعتبار نقاط المباراة أهم 3 نقاط في حياتهم.

ويتخلّف ليفربول بنقطة واحدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة، قبل أخر 7 جولات من الموسم.

أما مانشستر يونايتد الذي يحتل المركز الخامس في الدوري، فإنه يقترب من إنهاء خامس موسم على التوالي دون الحصول على أي لقب، بينما حذر كلوب الاثنين لاعبيه من أنّ يونايتد يمكن أن يُسبّب "مشكلات هائلة" لفريقه في ملعبه أنفيلد.

وخاطب كلوب لاعبيه قائلا: "عليكم القتال بشراسة إيجابية.. وكأنكم لم تُحرزوا شيئًا وكأنكم لم تحرزوا أيّ نقاط وهذه هي أهم 3 نقاط في حياتكم".

وأضاف: "هذا هو فعلًا ما نريده منكم في هذه المباراة".

وفشل الألماني رالف رانغنيك مدرب يونايتد المؤقت في قيادة الفريق لتجاوز تراجعه الحالي بعد تولّيه تدريبه في العام الماضي، ويقول كلوب إنه لا توجد وصفة سحرية لاستعادة التألُّق وتحقيق التقدم.

المصدر / وكالات
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#ليفربول #كلوب #يونايتد

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