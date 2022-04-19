فرحة فلسطينية وعربية بإطلاق القسام صاروخ "ستريلا"

اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي، اليوم، فخراً وفرحاً، بإعلان كتائب الشهيد عزالدين كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، فجر يوم الثلاثاء، أن "دفاعاتها الجوية تصدت للطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في سماء قطاع غزة، بصواريخ أرض-جو"

وأشاد رواد المنصات وخبراء عبر صفحاتهم الشخصية، باستهداف كتائب القسام لطائرات الاحتلال المغيرة، بصاروخ من طراز "ستريلا" الروسي، حسب ما نقلته قناة "الميادين" عن مصدر بالمقاومة.

وأكدت مصادر إعلامية عبرية، أنه وأثناء تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي هجمات على أهداف غرب خانيونس جنوب قطاع غزة، تم إطلاق صاروخ "أرض جو" نحو إحدى الطائرات.

وصاروخ "ستريلا" هو نظام دفاع جوي صاروخي محمول على الكتف من نوع أرض – جو سوفيتي قصير المدى يعمل على التوجيه الحراري للصاروخ.

ورأى عدداً من المعلقون، عبر منصات التواصل وفق متابعة "فلسطين أون لاين" بأن استخدام القسام للصاروخ يثبت جهودها في تطوير المستوى العسكري للمقاومة الفلسطينية، رغم الحصار المفروض على قطاع غزة، معبرين عن فخرهم بتعزيز المقاومة لقواعد الاشتباك مع العدو الإسرائيلي وردعها له.

الصحفي في قناة الجزيرة أحمد منصور، علق عبر حسابه في تويتر بالقول: "كتائب القسام تستخدم صواريخ ستريلا الروسية المضادة للطائرات للمرة الأولى خلال التصدي لهجمات الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأضف منصور: "هذا يغير قواعد الاشتباك بشكل جذري".

كتائب القسام تستخدم صواريخ ستريلا الروسية المضادة للطائرات للمرة الأولي خلال التصدي لهجمات الطيران الإسرائيلي على قطاع #غزة مما يغير قواعد الاشتباك بشكل جذري ماهي الرسالة التي تريد حماس ارسالها الى اسرائيل مع هذا الصاروخ ؟ #الاقصى #القدس pic.twitter.com/kvruPOpUDs — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) April 19, 2022

وتسائل: "ماهي الرسالة التي تريد حماس إرسالها الى (إسرائيل) مع هذا الصاروخ؟".

من جهته، قال الكاتب الفلسطيني فايز أبو شمالة: "المقاومة الفلسطينية في غزة ردت على القصف الإسرائيلي بإطلاق صواريخ ستريلا الروسية، وهذا مهم عسكرياً".

وأضاف: "لكن الأكثر أهمية: كيف نجحت غزة المحاصرة براً وبحراً من إدخال هذه الصواريخ؟، ألم نقل لكم: إن المقاومة إبداع وإرادة، ولو أرادت القيادة في رام الله، لكسرت عنق الاحتلال من سنوات".

المقاومة الفلسطينية في غزة ردت على القصف الإسرائيلي بإطلاق صواريخ ستريلا الروسية، وهذا مهم عسكرياً، ولكن الأكثر أهمية:

كيف نجحت غزة المحاصرة براً وبحراً من إدخال هذه الصواريخ؟

ألم نقل لكم: إن المقاومة إبداع وإرادة

ولو أرادت القيادة في رام الله، لكسرت عنق الاحتلال من سنوات. pic.twitter.com/NtWSAMXDDh — د. فايز أبو شمالة (@fayez2013851) April 19, 2022

بدوره، علّق الكاتب السياسي ساري عرابي على الحدث بالقول: "المقاومة أطلقت صاروخ ستريلا على الطيران المعادي في سماء غزة. الله يعلم ماذا أنفق من الوقت والجهد والتدبير والمال لإيصال هذا الصاروخ لغزة".

وتابع: "الفرق ينطمس في البصائر المطموسة فقط؛ بين إرادة تقهر المستحيل وأخرى تعمل لصالح العجز"!

المقاومة أطلقت صاروخ ستريلا على الطيران المعادي في سماء غزة. الله يعلم ماذا أنفق من الوقت والجهد والتدبير والمال لإيصال هذا الصاروخ لغزة. الفرق ينطمس في البصائر المطموسة فقط؛ بين إرادة تقهر المستحيل وأخرى تعمل لصالح العجز! — ساري عرابي (@sariorabi) April 19, 2022

من جهته، قال الناشط عماد عودة: "تزامناً مع وصول شحنة الأسلحة لقطاع غزة في مسلسل قبضة الأحرار، يتم إطلاق صواريخ مضادة للطيران من القسام ودخولها حيز الخدمة العسكرية.

خاتماً حديثه بوسمك: "#قبضة_الأحرار_أكبر_من_مجرد_مسلسل😉".

تزامناً مع وصول شحنة الأسلحة لقطاع غزة في مسلسل #قبضة_الأحرار

يتم إطلاق صواريخ مضادة للطيران من القسام ودخولها حيز الخدمة العسكرية ✌#قبضة_الأحرار_أكبر_من_مجرد_مسلسل😉 pic.twitter.com/OmOgu4rMRv — Emad Ouda 𓂆 (@emadabusaied) April 19, 2022

أما الشاب العربي مصطفى الفازاري قال: "اللهُ أكبر وللهِ الحمد.. فجرُ جديد تنسجُ خيوطه المقاومة الإسلامية الباسله "حماس" وكتائب الشهيد عزّ الدين القسّام والغرفة المشتركة للفصائل الفلسطينية المجاهدة المرابطة في أرض الرباط".

اللهُ أكبر وللهِ الحمد..

فجرُ جديد تنسجُ خيوطه المقاومه الإسلاميه الباسله"حماس"وكتائب الشهيد عزّ الدين القسّام والغرفه المشتركه للفصائل الفلسطينيه المجاهده المرابطه في أرض الرباط

اللهم نصرك للمجاهدين وسلامُ على أهل فلسطين...❤️ #غزه_تحت_القصف pic.twitter.com/XblhaqNkyl — Mustafa AlFazari (@MustafaAlFazar1) April 19, 2022

المصدر / فلسطين اون لاين