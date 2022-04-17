BDS تدعو لتصعيد حملات المقاطعة وفاءً لنضال الأسرى والأسيرات

حيّت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة (إسرائيل BDS)، اليوم الأحد، الأسرى والأسيرات البواسل في سجون الاحتلال في يوم الأسير الفلسطيني.

وجدّدت اللجنة في بيانٍ لها بمُناسبة يوم الأسير الفلسطيني، العهد "على النضال من أجل حرية الأسرى من خلال تصعيد حملات المقاطعة لعزل نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي والمؤسّسات والشركات المتورطة في جرائمه بحق شعبنا وأسرانا بشكل خاص".

ولفتت إلى أنّ "من أبرز هذه الشركات شركة (HP) المتورّطة في تقديم خدمات لسجون الاحتلال التي تقمع الأسرى والأسيرات وتحرمهم من حقوقهم الأساسية".

ودعت اللجنة "لتصعيد جهود المقاطعة محليًا وعربيًا وعالميًا انتصارًا لأسرانا وانخراطًا في نضالات شعبنا من أجل حقوقه في الوطن والشتات، حتى محاصرة المنظومة الأمنيّة والعسكريّة الاستعماريّة الإسرائيليّة".

وشدّدت على ضرورة "تكثيف الضغط على الشركات الجشعة التي تتربّح من اضطهاد شعبنا وأبطاله، ولنصعّد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات ضد شركات (HP)، لنُعلمها أنّ للتربّح من جرائم الحرب الإسرائيلي ثمنًا باهظًا".

وأكدت أنّ "تصعيد حملات المقاطعة يأتي وفاءً لنضال أسرانا وأسيراتنا واستلهامًا من تنامي دعم حركة المقاطعة حول العالم من قبل نقابات عمّالية وحركات اجتماعيّة هائلة ومؤسّسات مجتمع مدني".

المصدر / فلسطين أون لاين