الهندي: غرفة العمليات المشتركة في انعقاد دائم لتقييم الأوضاع

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، أن غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة في غزة ستواصل اجتماعاتها لتقييم الوضع على أكمل وجه، في ظل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لإرهابه وعدوانه بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضح الهندي أن الساحة الفلسطينية تشهد حرباً مفتوحة وطويلة وذات أبعاد في العقيدة والتاريخ والحضارة.

وأضاف الهندي في مقابلة تلفزيونية: "شعبنا يواجه هذا الكيان الذي يجثم على المنطقة ويحقق إنجازات في المواجهة التي تقودها الفصائل ويمثلها الشعب وتختلف عن المواجهات السابقة التي كانت تقودها الأنظمة والجيوش".

وبيّن أن (إسرائيل) لا تتصرف كجيش أو دولة، بل هي عصابة متطرفة تقتل الأبرياء بدم بارد، كما حصل مع السيدتين اللتين أعدمهما جنود الاحتلال في الضفة على البث المباشر.

وقال: "الذي يقتحم الأقصى هم أعضاء الكنيست، وهم يعلمون جيدا أن ذلك سيشعل المنطقة"، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني موحد خلف المقاومة في كل الحالات.

المصدر / فلسطين أون لاين