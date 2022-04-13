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الاحتلال يصيب ثلاثة شبان بالرصاص ويعتقل أحدهم من داخل حرم جامعة خضوري

13 ابريل 2022 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي واعتقل أحدهم، اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة، حرم جامعة خضوري في طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة في رام الله، بأن إصابتين بالرصاص الحي وصلتا إلى مستشفى طولكرم الحكومي، إحداها في الرأس وأخرى في الأطراف العلوية.

وذكرت مصادر محلية، بأن القوات خاصة تتبع الاحتلال الإسراءيلي اعتقلت الأسير السابق دانيال جابر، بعد إصابته بالرصاص في قدميه، قبل أن تقوم باعتقاله، علما أنه يعمل موظفاً في أمن الجامعة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، والتي أدت لإصابة العشرات بحالات اختناق.

المصدر / فلسطين أون لاين
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