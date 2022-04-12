الاحتلال يقتحم حرم جامعة خضوري بطولكرم ويصيب طالبين بالرصاص

أصيب، ظهر اليوم الثلاثاء، طالبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرم جامعة فلسطين التقنية – خضوري غرب مدينة طولكرم بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوة عسكرية كبيرة من القوات الراجلة داهمت الجامعة من جهتها الغربية المحاذية لجدار الفصل العنصري، وسط إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية والمطاطية باتجاه الطلبة، ما أسفر عن إصابتين بالمطاط، و16 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، حسب ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.

وإثر ذلك، قامت إدارة الجامعة بإخلاء الجامعة من الطلبة، حفاظا على سلامتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين