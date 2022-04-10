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أمر اعتقال إداري بتوقيع "غانتس" بحق شاب من قلنسوة

10 ابريل 2022 . الساعة 15:41 بتوقيت القدس
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الشاب عمر عودة

وقع وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأحد، على أمر اعتقال إداري بحق الشاب المعتقل، عمر عودة، من مدينة قلنسوة.

وجاء ذلك بعدما أوصى جهاز الشاباك (المخابرات) بإصدار أمر اعتقال إداري بحق عودة المعتقل منذ نحو الأسبوعين بشبهة تأييد حركة "حماس".

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب، عمر عودة، يوم 3 نيسان/إبريل بعد اقتحامها لمنزله.

وقال المحامي، علاء تلاوي، الموكل بالدفاع عن عودة إنه "متفاجئ من إصدار أمر الاعتقال الإداري، إذ لا يوجد أي مواد تشير إلى أن موكلي مرتبط بالشبهات التي نسبت إليه، وهذا القرار مفاجئ بالنسبة لنا".

وأضاف أنه "سنقدم استئنافا على القرار للمحكمة حتى نتسلم أمر الاعتقال وتتضح لنا كل التفاصيل، ولكن الأمر المؤكد أن موكلي بريء من الشبهات المنسوبة إليه، وهذه محاولة بائسة لإخراس أصوات الشباب حيال ما يجري".

ومما يذكر أن أجهزة أمن الاحتلال شنت، في الآونة الأخيرة، حملة اعتقالات واسعة مستهدفة الناشطين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين ومناطق الـ48، وذلك بزعم "تنفيذ أنشطة استباقية لإحباط تنفيذ عمليات".

المصدر / فلسطين أون لاين
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