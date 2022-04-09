منصة "جوجل" الرمضانية تُسهل الوصول إلى المعلومات الموثوقة

غزة/ فلسطين:

يعد شهر رمضان إحدى أهم المناسبات خلال العام. فهو شهر التعبد والتجمع العائلي. لذلك أرادت "جوجل" أن تسهّل الوصول إلى المعلومات المفيدة والموثوقة حول هذا الشهر الفضيل، سواء أردت البحث عن مواقيت الصلاة أو بطاقات تهنئة أو أداة طبخ لمساعدتك في تحضير الإفطار.

وإذ يحتاج الصائمون إلى تنظيم وقتهم في رمضان، وذلك بين العبادة والعمل والدراسة، وزيارة الأهل والأصدقاء، وإعداد الوجبات والتسوق، وغيرها من المسائل الدينية والاجتماعية المختلفة، قدمت "جوجل" مجموعة من الأدوات والخدمات المفيدة في الشهر الفضيل، إذ لاحظت أن معدل البحث عن المعلومات المرتبطة بشهر رمضان المبارك قد ارتفع بمعدل 25% خلال العامين الماضيين.

ولتسهيل البحث عن المعلومات الموثوقة والمفيدة الخاصة بهذا الشهر، يكفي البحث عن "رمضان" في "جوجل" ليظهر قسم مخصص للشهر الكريم يعرض مواقيت الصلاة والأخبار وبطاقات التهنئة، وغيرها.

ولدى النقر على صورة القمر والتليسكوب الجانبية في نتائج البحث، ستظهر لعبة بسيطة للأطفال تطلب منهم تحري هلال شهر رمضان وتحريك منظار التليسكوب باستخدام الفأرة.

وتُسهّل "جوجل" معرفة مواقيت الصلاة من نتائج البحث، واستخدام تطبيق "اتجاه القبلة" لتحديد اتجاه القبلة مباشرة من هاتف المستخدم.

ويستخدم التطبيق إرشادات الواقع المعزز لإرشاد المستخدم والعثور على اتجاه القبلة في غضون ثوانٍ.

ووجدت الشركة أن المتسوقين متعطشون لشراء المنتجات المرتبطة برمضان، وأن عمليات البحث عن الزينة الرمضانية ترتفع بنسبة 160% وأدوات القلي بنسبة 50%.

وتقدم "جوجل" خدمة "دليل التسوق في رمضان" لشراء الزينة المنزلية والحصول على مساعدة في إيجاد أفضل معدات الطهي واستكشاف المنتجات الأكثر رواجا وتصفح كثير من الخيارات الأخرى.

ولمن لديه مهارات فنية، فإنه يستطيع استخدام كتاب التلوين الرمضاني الرقمي التفاعلي "الأعمال الفنية الرمضانية" من "غوغل للفنون والثقافة" الذي يقدم مجموعة جميلة من الرسومات المستوحاة من الفن الإسلامي التي يمكن لأي شخص إضافة لمسته الخاصة إليها أو تلوينها كنوع من الأنشطة التأملية للاسترخاء.

ويكفي اختيار اللوحة الفنية التي تعجبك من الموقع الإلكتروني ثم تلوينها للحصول على نسختك الخاصة منها ومشاركتها مع الأهل والأصدقاء.