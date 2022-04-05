فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير: تصاعد المقاومة النوعية بالضفة خلال الربع الأول من 2022

"مركز الإنسان": الاحتلال يحرم الأطفال الفلسطينيين من أبسط حقوقهم

الاحتلال يعزل الأسيرة "الطويل" ويحرمها من "الكانتينا" والزيارات

النائب نعيم: "التشريعي" يولي الطفل الفلسطيني اهتمامًا كبيرًا

روني يختار بوكيتينو مدرباً لليونايتد بدلاً من هاغ

تونس.. الجفاف يهدد حياة الشجر والبشر

ألمانيا تستبعد فرض حظر على الغاز الروسي

الاحتلال يعتقل محافظ القدس عدنان غيث

الجهاد الإسلامي تدعو لجمعة إسناد جنين ومقاومتها الباسلة

"الاقتصاد" و"الزراعة" بغزة تُعلنان إجراءاتهما لضبط الأسعار ومنع الاحتكار

إعلان تيك توك داخلي

روني يختار بوكيتينو مدرباً لليونايتد بدلاً من هاغ

05 ابريل 2022 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
...
ماوريسيو بوكيتينو

قال وين روني إنه سيختار ماوريسيو بوكيتينو؛ مدرب باريس سان جيرمان، بدلا من مدرب أياكس أمستردام إيريك تن هاغ، لتولي تدريب ناديه السابق مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورشحت وسائل إعلام بريطانية بوكيتينو وتن هاغ لتولي هذه المهمة مع نهاية فترة المدرب المؤقت رالف رانجنيك بعد هذا الموسم.

وقاد بوكيتينو توتنهام هوتسبير إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان في يناير 2021 حيث ساعد الفريق في الفوز بلقبين.

وقال روني، مدرب ديربي كاونتي، لسكاي سبورتس "بوكيتينو نجح في الدوري الممتاز. يعرف الدوري جيدا. إذا كنت سأختار بين الاثنين سأفضل بوكيتينو. سيحتاج إلى وقت وفي حال حصوله على ذلك سيحقق أشياء جيدة.

"بوكيتينو مدرب كبير ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين الكبار والشبان. النادي بحاجة لهذا المزيج الصحيح لأنه لا يستطيع تحمل الإخفاق مرة أخرى".

ويحتل يونايتد المركز السابع في الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة قبل ثماني جولات على النهاية.

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#باريس سان جيرمان #يونايتد #ماوريسيو بوكيتينو

تعليق عبر الفيس بوك

الأكثر قراءة