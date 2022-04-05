روني يختار بوكيتينو مدرباً لليونايتد بدلاً من هاغ

قال وين روني إنه سيختار ماوريسيو بوكيتينو؛ مدرب باريس سان جيرمان، بدلا من مدرب أياكس أمستردام إيريك تن هاغ، لتولي تدريب ناديه السابق مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورشحت وسائل إعلام بريطانية بوكيتينو وتن هاغ لتولي هذه المهمة مع نهاية فترة المدرب المؤقت رالف رانجنيك بعد هذا الموسم.

وقاد بوكيتينو توتنهام هوتسبير إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان في يناير 2021 حيث ساعد الفريق في الفوز بلقبين.

وقال روني، مدرب ديربي كاونتي، لسكاي سبورتس "بوكيتينو نجح في الدوري الممتاز. يعرف الدوري جيدا. إذا كنت سأختار بين الاثنين سأفضل بوكيتينو. سيحتاج إلى وقت وفي حال حصوله على ذلك سيحقق أشياء جيدة.

"بوكيتينو مدرب كبير ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين الكبار والشبان. النادي بحاجة لهذا المزيج الصحيح لأنه لا يستطيع تحمل الإخفاق مرة أخرى".

ويحتل يونايتد المركز السابع في الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة قبل ثماني جولات على النهاية.

المصدر / وكالات