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مستوطنون يواصلون إنشاء بؤرة استيطانية في الأغوار

05 ابريل 2022 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
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الاستيطان في أريحا والأغوار (أرشيف)

يواصل مستوطنون منذ أيام، العمل في منطقة موفييه بالأغوار الشمالية، لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة.  

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن "المستوطنين وضعوا علامات لطرق، وحفروا بعض الحفر الصغيرة، وأحضروا مقاعد جلوس، مما يثير الشكل حول أن تكون هذه الأعمال نواة لبؤرة استيطانية جديدة بالأغوار الشمالية".  

وكان المستوطنون وضعوا قبل أكثر من أسبوع مقاعد خشبية مثبتة بالإسمنت في المنطقة، وهو الأمر الذي أجمع عليه مختصون على أنه مقدمة لولادة بؤرة استيطانية جديدة.

يُشار إلى أن المستوطنين أقاموا منذ سنوات ست بؤر استيطانية في الأغوار الشمالية، ما أدى إلى إغلاق آلاف الدونمات من المراعي أمام مربي الماشية الفلسطينيين.

ويقطن في منطقة الأغوار نحو 10 آلاف فلسطيني، يعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.

وتسيطر سلطات الاحتلال على أكثر من 80 % من منطقة الأغوار وتقيم فيها 21 مستوطنة، وتعتبرها محمية أمنية واقتصادية، وتسعى إلى الاحتفاظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي "حل نهائي" مع السلطة الفلسطينية.

لكن الفلسطينيين يشددون على أنهم "لن يبنوا دولتهم المستقلة دون الأغوار التي تشكل نحو 30 % من مساحة الضفة وأغناها بالموارد الطبيعية".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنون #بؤرة استيطانية #الأغوار 

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