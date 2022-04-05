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رئاسة العمل الحكومي تصدر قرارات هامة لضبط أسعار السلع واللحوم بغزة

05 ابريل 2022 . الساعة 09:17 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة/ رامي رمانة:

أصدرت رئاسة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة خلال اجتماع طارئ عقدته أمس، عدة قرارات هامة لضبط أسعار بعض السلع الأساسية، واللحوم البيضاء في السوق المحلي، ضمن الجهود المستمرة لمتابعة تداعيات الأزمة العالمية.

واتخذت رئاسة متابعة العمل الحكومي قرار بإلزام كافة مزارع الدواجن في قطاع غزة بطرح ما هو متوفر لديها من الدجاج الحي المناسب للاستهلاك وفق الأوزان المناسبة.

وأيضاً إعفاء مجمدات اللحوم البيضاء المستوردة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية على المعابر، طوال شهر رمضان المبارك، لحث التجار على استيراد كميات كافية من مجمدات ومبردات اللحوم البيضاء.

كما جرى التوافق مع أصحاب مزارع الحبش على زيادة أعداد الحبش الموردة للسوق المحلي، للمساهمة في تلبية الطلب المحلي من اللحوم البيضاء.

وأشارت رئاسة متابعة العمل الحكومي إلى توقيف (21) تاجر من مربي الدواجن، لثبوت تلاعبهم بالأسعار والاحتكار، وتحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

كما اتخذت رئاسة متابعة العمل الحكومي قرار بتمديد إعفاء الطحين من كافة الضرائب والرسوم الجمركية، حتى نهاية شهر إبريل الحالي.

وأكد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس أهمية بذل المزيد من الجهود لضبط حالة الأسعار، ووجوب الالتزام بالتسعيرة المحددة للسلع المختلفة، مشيراً إلى ضرورة متابعة حالة الغلاء في أسعار اللحوم البيضاء، لا سيما في ضوء ثبوت احتكار وتلاعب مقصود في الأسعار من قبل بعض التجار.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقارير مفصلة من وزارات الاختصاص حول إجراءاتها المتخذة للتعامل مع الأزمة منذ بدايتها.

 

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#العمل الحكومي #اسعار السلع #اسعار اللحوم

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