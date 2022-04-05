بيت لحم-غزة/ محمد حجازي:

حمّلت عائلة المواطن شادي أبو الحيات وزارة الصحة برام الله وإدارة مستشفى الأمراض النفسية في بيت لحم المسؤولية الكاملة عن تداعيات الحالة الصحية لابنها، عقب الاعتداء عليه في المستشفى واقتلاع إحدى عينيه.

وقال فادي أبو الحيات إن إدارة مستشفى الأمراض العقلية حذفت سجلات كاميرات المراقبة في المستشفى بعد الاعتداء بالضرب المبرح على شقيقه أول من أمس.

وأضاف أبو الحيات في تصريح لـصحيفة "فلسطين" أن الأطباء في مستشفى الأمراض النفسية حاولوا تضليل التحقيق بـ"كذبهم" وإفادتهم الأولية بأن المريض بحالة جيدة وأصيب بجرح بسيط خارج العين.

وأصدرت عائلة النزيل أبو الحيات (37 عاما) بيانا أشارت فيه إلى أن ابنها فقد عينه بسبب تعرضه للضرب من عاملين بمستشفى بيت لحم للأمراض النفسية، مطالبة المؤسسات الحقوقية والجهات المسؤولة بالعمل على معاقبة المقصرين والمستهترين بحياة المرضى من موظفين ومديرين ومسؤولين.

وبين "أبو الحيات" أنه تم الاعتداء على شقيقه من عدة أطباء وممرضين في المستشفى بالضرب المبرح، ما أدى لاقتلاع عينه، مؤكدا أنه بعد وقوع الجريمة تم نقل شقيقه إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت لحم، وإجراء 3 عمليات جراحية متتالية له دون علم العائلة، قبل أن يصل إليها الخبر من أحد شهود العيان في المستشفى.

وأوضح أن مدير المستشفى رفض مقابلة العائلة وإطلاعها على حيثيات الجريمة، بدعوى أنه خارج فلسطين، مؤكدا أنه كان موجودا في المستشفى وقت وقوعها.

ولفت إلى أن شقيقه يعاني انتكاسات نفسية بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، وأنه دخل المستشفى للعلاج كزائر وليس مقيما دائما، منبها إلى أن مستشفى الأمراض النفسية والعقلية تحاول إيقاع التهمة على أحد الممرضين البسطاء والتهرب من المسؤولية.

وناشد المؤسسات الحقوقية والدولية الضغط على السلطة لنقل شقيقه إلى خارج فلسطين للعلاج في مستشفيات تتوفر فيها إمكانات لعلاجه.