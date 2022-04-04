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محكمة الاحتلال تمدد اعتقال ناشط وشقيقيْن من الداخل المحتل

04 ابريل 2022 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
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الشقيقان عباهرة اعتقلا مساء أمس من منطقة باب العامود

مددت محكمة الاحتلال، اليوم الإثنين، اعتقال الناشط سعيد جبارين لمدة ستة أيام، والذي اعتقلته شرطة الاحتلال مساء أمس، من منزله في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل.

كما مددت المحكمة اعتقال الشقيقين يزن وباسل عباهرة من مدينة عرابة البطوف بالداخل المحتل، وذلك بعد اعتقالهما من باب العامود بمدينة القدس المحتلة مساء أمس.

وجاء تمديد اعتقال عباهرة على ذمة التحقيق لغاية يوم الأربعاء القادم.

واعتُقل الشقيقان إلى جانب 10 آخرين على الأقل خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عند باب العامود، اندلعت بعد استفزازات واعتداءات نفذتها الأخيرة في المنطقة بعد خروج المصلين من المسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس المحتلة #باب العامود #أم الفحم #عرابة البطوف

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