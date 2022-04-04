فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هل تلاعب كبار التجار بأسعار الدواجن عملا بمبدأ "تعطيش السوق"؟

لليوم الـ94.. 500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة (محاكم) الاحتلال

مدرب هولندا يكشف عن إصابته بـ"مرض عضال"

أسعار الدجاج والخضراوات في أسواق غزة اليوم الإثنين

عائلة "بنات" تستقبل الشهر الفضيل بأجواء من الحزن والحسرة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين شمالي الضفة

اليمام والمتكال

لن يفلح العدو في وصم المقاومة بالإرهاب

بالأسماء.. الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم غد الثلاثاء

ماذا بعد عملية الاغتيال في جنين؟

إعلان تيك توك داخلي

لليوم الـ94.. 500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة (محاكم) الاحتلال

04 ابريل 2022 . الساعة 09:07 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ94 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع العام الجاري موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#معتقل إداري #(محاكم) الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة