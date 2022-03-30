هل تعاني من ضغط الدم.. هذه أفضل 6 أطعمة مناسبة لك

ارتفاع ضغط الدم مرض شائع يحدث عند حصول ضغط بشكل مستمر وعلى مدى طويل على جدران الشرايين، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب. عندما يخبرك الطبيب أنك معرض لخطر ارتفاع ضغط الدم أو أنك مصاب به، يحذرك عادةً بشأن بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها، مثل الأطعمة المالحة ورقائق البطاطس والحساء المعلب واللحوم الباردة. ولكن ماذا عن بعض الأطعمة التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي؟ لمعرفة المزيد، إليك توصيات اختصاصيي التغذية لموقع eatthis بشأن أفضل 6 أغذية لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم:

1- الخضروات

الخضار ذات الأوراق الداكنة مثل السبانخ والكايل مفيدة لصحتك لعدد من الأسباب، وبشكل خاص لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم وذلك لاحتوائها على المغنيسيوم. تقول اختصاصية التغذية تريستا بيست: «المغنيسيوم هو معدن نادر يلعب العديد من الأدوار في الجسم، ولديه أكثر من 600 وظيفة على المستوى الخلوي، ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق زيادة إنتاج أكسيد النيتريك الذي يريح الأوعية الدموية. وتشمل الأطعمة الأخرى الغنية بالمغنيسيوم الحبوب الكاملة والبقوليات».

2- السمك

وفقًا لأخصائية التغذية جانيت كولمان، فإن من أفضل الخطوات التي يجب القيام بها لتحسين ضغط الدم «تناول حصتين على الأقل من الأسماك الدهنية، مثل السلمون أو الماكريل، كل أسبوع لأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تفيد صحة القلب». كما وجدت إحدى الدراسات التي نُشرت في مجلة Nutrition أن تناول السلمون ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وله تأثير أكبر من تأثير أنواع الأسماك الخالية من الدهون.

3- الحليب واللبن

إذا كنت من محبي منتجات الألبان، فقد تكون محظوظاً! وفقاً لـكولمان، يمكن أن يساعدك الحليب والزبادي في إدارة مستويات ضغط الدم لديك: «الحليب والزبادي غنيان بالبروتين والكالسيوم، وكلاهما ضروري لصحة العظام. كما أنهما يحتويان على البوتاسيوم الذي يساعد على خفض ضغط الدم».

4- الأفوكادو

الأفوكادو غذاء رائع من عدة نواحٍ، فهو يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الصحية للقلب للمساعدة على إدارة مستويات ضغط الدم. تقول اختصاصية التغذية راشيل فاين: «الأفوكادو مصدر غني للبوتاسيوم الذي يساعد في تخفيض ضغط الدم، وهو يعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها المغنيسيوم من حيث إنه يريح الأوعية الدموية مما يسمح بمرور الدم بشكل أقل تقييداً عبر الجسم».

5- الثوم

لا تخف من تناول الثوم، لأن من بين فوائده الصحية العديدة قدرته على المساعدة في خفض ضغط الدم. ووفقاً لجانيت كولمان: «يستخدم الثوم منذ قرون كدواء طبيعي لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، وفي السنوات الأخيرة، أظهرت الدراسات أن الثوم يمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم». في الواقع، وجدت مراجعة حديثة من الطب التجريبي والعلاجي أن مكملات الثوم فعالة في خفض ضغط الدم. ووجدت أيضًا أن تناول كميات كافية من فيتامين ب 12 ساعد في تثبيت فاعلية الثوم.

6- الموز

يمكن أن يساعد البوتاسيوم بشكل كبير أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو المعرضين لخطر أكبر. وتشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي الموز والفواكه المجففة والسبانخ والبطاطس، ويمكن إضافتها بسهولة إلى نظامك الغذائي المعتاد في محاولة لزيادة الأطعمة الغنية بالمغذيات والتحكم بضغط الدم.

المصدر / وكالات